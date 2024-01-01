В Перми на месяц изменят схему движения от шоссе Космонавтов до Пушкина На участке будут проводить работы по переустройству сетей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В минтрансе Прикамья сообщили, что с начала следующего года изменится схема организации дорожного движения от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина.

Как уточнили в ведомстве, с 3 января с 09:00 и до 00:00 3 февраля движение транспорта на этом участке будет сохранено по двум полосам в оба направления, с изменением траектории движения транспорта.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края сообщили, что изменение схемы дорожного движения вводится для обеспечения его безопасности при работах по переустройству тепловых сетей.

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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