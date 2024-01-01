Алёна Бронникова В колонию Прикамья пытались посылкой доставить наркотики в мюсли и мёде Проводится служебная проверка Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Прикамье предотвратили доставку наркотиков в колонию №12 в п. Широковском. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУФСИН России по Пермскому краю, в посылке, отправленной почтой из Екатеринбурга, проверяющие обнаружили 12 упаковок с мюсли, в которых были спрятаны наркотики.

«При досмотре посылки, которая предназначалась осуждённому 1991 г.р., в 12-ти упаковках мюсли было обнаружено вещество коричнево-зелёного цвета растительного происхождения, предположительно наркотического содержания, которое было спрятано ухищрённым способом внутри изюма», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Той же посылкой заключённому пытались передать мёд, имеющий специфический запах и кристаллическую консистенцию. По факту обнаружения запрещённых веществ организована служебная проверка. Всех причастных лиц привлекут к ответственности.

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