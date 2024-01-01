На СВО погиб 21-летний Евгений Бельков из Прикамья С ним простятся на малой родине в Гайнском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

При выполнении боевых задач в ходе СВО на територии Украины 11 декабря погиб уроженец д. Имасы рядовой Евгений Бельков. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских.

Евгений родился 25 декабря 2002 года. Служил по контракту гранатомётчиком мотострелкового отделения. Как и при каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.

Прощание с военнослужащим проходит сегодня, 27 декабря, в его родной деревне по адресу: ул. Нижняя, 6. Панихида началась в 13:30.

Напомним, 27 декабря также простились со старшим лейтенантом Александром Габовым из Нытвенского городского округа. В последний путь военнослужащего проводили 27 декабря на ст. Чайковская. Обстоятельтва его гибели власти тоже не разглашали.

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