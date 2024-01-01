Пермский актёр Алексей Базанов стал креативным продюсером онлайн-кинотеатра Premier Поделиться Твитнуть

кадр из сериала "Реальные пацаны"

Пермский актёр Алексей Базанов, известный по роли участкового Базанова в ситкоме «Реальные пацаны» канала ТНТ, занял должность креативного продюсера онлайн-кинотеатра Premier.

Отмечается, что Алексей Базанов будет заниматься разработкой комедийного контента и стремиться поднять юмористические проекты на стриминговых платформах на новый уровень.

С 2020 года он исполняет обязанности креативного продюсера и сценариста в популярном сериале «Патриот».

В ближайшее время ожидаются другие назначениях в производственной команде Premier: каждому жанру, включая детективы, драмы и триллеры, будет назначен свой продюсер.

Алексей Базанов родился 11 июля 1985 года в Березниках в семье медицинских работников. Его родители надеялись, что он продолжит семейное дело, но у него были свои амбиции. В 2010 году его пригласили на роль помощника участкового в сериале «Реальные пацаны». В дополнение к актёрской деятельности, Базанов также занимался написанием сценариев и диалогов для этого проекта. Со временем он снялся в таких фильмах, как «Адаптация», «Везучий случай», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» и других, успешно сочетая актёрскую карьеру с работой сценариста.

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