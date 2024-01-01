На содовом заводе в Прикамье выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства От работы отстранили 6 сотрудников Поделиться Твитнуть

Березниковский содовый завод

Константин Долгановский

В ходе контрольного мероприятия, проведённого Государственной инспекцией труда в Пермском крае, в АО «Березниковский содовый завод» был выявлен ряд нарушений законодательства о труде.

В частности, в ведомстве сообщили, что троим сотрудникам не была начислена и выплачена компенсация за задержку в оплате отпусков, а для пяти работников не был проведён вводный инструктаж по охране труда. Кроме того, 40 работников не прошли обязательный периодический медицинский осмотр в установленном порядке, при этом двое не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование.

Также было установлено, что на заводе отсутствует учёт выдачи работникам дерматологических средств индивидуальной защиты, а использующиеся средства защиты имеют истекший срок годности.

В связи с выявленными нарушениями шесть работников были отстранены от работы. Работодатель понёс административную ответственность за допущенные нарушения трудового законодательства.

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