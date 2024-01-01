Возле Музея авиации в Перми загорелось здание Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Вечером 25 декабря в строящемся здании на ш. Космонавтов в Перми вспыхнул пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Очевидцы в соцсетях отметили, что возгорание произошло в районе Музея авиации. По данным пожарно-спасательных подразделений, которые выехали на тушение огня, угрозы для музея нет, от места пожара он находится в 15 м.

«По уточненной информации, горит строящееся деревянное здание. Пожар локализован на площади 80 кв. м», — рассказали спасатели.

фото: ЧП Пермь

Сообщений о пострадавших не поступало.

За истекшие сутки 24 декабря на территории Пермского края ликвидировано 13 пожаров, из них: 5 пожаров на территории Перми, 2 пожара на территории Пермского муниципального округа, по одному пожару на территориях Чусовского, Очёрского и Добрянского городских округов, Кунгурского, Берёзовского и Гайнского муниципальных округов. Погибших и травмированных нет.

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