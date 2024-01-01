За 11 месяцев на предприятиях Пермского края произошло 68 несчастных случаев Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Прикамье с января по ноябрь 2024 года завершено расследование 68 несчастных случаев на производстве. Наибольшее их количество зафиксировано в обрабатывающей промышленности (28 случаев) и строительстве (14 случаев). Об этом сообщает телекомпания «Рифей» со ссылкой на трудовую инспекцию Пермского края.

Несчастные случаи с работниками чаще всего происходили из-за падения с высоты, а также из-за воздействия движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов, транспортных происшествий и падений материалов, обвалов земли и пр.

Основными причинами происшествий названы нарушение технологической дисциплины, несоблюдение работником трудовых норм и распорядка, недостаточная организация рабочих процессов, а также несоблюдение правил дорожного движения.

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