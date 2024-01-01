В мэрии Перми рассказали, какие автобусы и трамваи будут курсировать в новогоднюю ночь Опубликован график движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В городском транспортном департаменте сообщили, что в новогоднюю ночь в Перми автобусы и трамваи будут работать до 4:00 по основным маршрутам. При этом 31 декабря все маршруты общественного транспорта будут функционировать по выходному расписанию с последними отправлениями до 23:00.

Ночью транспорт вернётся на линии в 1:00 и будет курсировать с интервалом приблизительно 30 минут.

На маршруты, в частности, выйдут трамваи № 4, 5, 6 и 7.

График работы автобусов маршрутов № 1, 6, 10, 14:

График работы автобусов маршрутов № 20, 32, 50, 51:

График работы автобусов маршрутов № 53, 67, 68, 72, 77:

Дополнительно изменится расписание движения транспорта в праздничные дни. Так, 1 января 2025 года общественный транспорт будет работать в объёме 50% от расписания выходного дня. Со 2 января 2025 года автобусы и трамваи перейдут на воскресное расписание. С 9 января транспорт вновь будет работать по режиму обычных дней.

Дополнительную информацию о движении в новогоднюю ночь и график работы пунктов продажи транспортных карт можно найти в социальных сетях и на официальном сайте департамента транспорта.

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