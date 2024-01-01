Алёна Бронникова Пермь снова «застряла» в автомобильных пробках в девять баллов Отставание общественного транспорта от графика возможно до 30 минут Поделиться Твитнуть

Вечером 25 декабря Пермь снова встала в 9-балльных пробках. Как сообщили в департаменте транспорта, отставание ряда маршрутов общественного транспорта может достигать 30 минут. Пассажиров просят ориентироваться на движение автобусов и трамваев в режиме реального времени по онлайн-карте.

Согласно данным «Яндекс Карт», движение автомобильного транспорта снова затруднено в центре города, особенно на Комсомольском проспекте. Сильные заторы — в районе улиц Чкалова, Старцева, Советской Армии и Промышленной, ш. Космонавтов, на ул. Ново-Гайвинской в сторону Камской ГЭС, а также на Коммунальном мосту в сторону центра и на Западном обходе у Красавинского моста из-за ДТП в обе стороны.

ДТП на карте обозначены на ул. Пушкина у Центрального рынка, на ул. Старцева, на ул. Белинского у «Башни смерти». В сервисе 2ГИС обозначены аварии также на ул. Матросова у противотуберкулёзного диспансера, на ул. Горького у ресторана «Старый Тбилиси», на улицах Спешилова и Маршала Рыбалко в сторону Закамска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.