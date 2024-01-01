На обслуживание автобусных маршрутов в Перми выходит перевозчик из Ярославля С ним заключат контракт на пять лет Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент транспорта города Перми

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали об итогах повторных торгов на обслуживание автобусных маршрутов №1, 14, 32, 53 и 67. С подрядчиками заключаются новые пятилетние контракты, которые будут действовать с 2025 по 2030 год.

Маршруты №1, 14 и 67 будет обслуживать ООО «Ярославская транспортная компания-2», тогда как маршрутами №32 и 53 займётся ООО «Дизель» (Гамово, Пермский МО). Ожидается, что перевозчики начнут выполнять свои обязательства летом 2025 года.

На маршрутах №1, 14 и 53 будут использоваться автобусы особо большого класса («гармошки»), а для №32 и 67 — автобусы большого класса. Подвижной состав не должен быть старше 2024 года выпуска, оформлен в единообразном стиле пермского транспорта и оснащён валидаторами, медиапанелями, системами климат-контроля, навигацией, тревожными кнопками и прочим необходимым оборудованием.

Напомним, предыдущие торги по этим маршрутам не увенчались успехом.

Конкурсные процедуры организованы заранее, чтобы дать перевозчикам время адаптировать технику к новым требованиям и при необходимости повторить торги, пояснили в дептрансе.

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