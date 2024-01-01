Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское издательство подготовило книгу о Волжской Булгарии Альбом выйдет из печати весной Поделиться Твитнуть

Фото: издательство "Сенатор"

Альбом «Драгоценное наследие Булгарии» (12 +) свёрстан и подготовлен к печати в издательстве «Сенатор». Об этом издатель Борис Эренбург сообщил на литературном вечере в гастромаркете «Вкус странствий» 24 декабря.

Фото: издательство "Сенатор"

Книга Олега Кисленкова «Драгоценное наследие Булгарии» посвящена декоративно-прикладному искусству Волжской Булгарии — государства, которое существовало в IX — XII вв. на территории нынешнего Татарстана. Среди произведений булгарских ювелиров, показанных в альбоме, — кольца, серьги, подвески, очелья, посуда, оружие и другие предметы, в том числе довольно загадочные. Взять хотя бы скульптуру зайца, богато декорированную серебром и золотом. Её предназначение не вполне понятно. Олег Кисленков называет её «пиршественной фигурой» и предполагает, что она предназначалась для украшения богатого стола.

По словам Бориса Эренбурга, булгарские ювелиры работали в традициях Персии и Согдианы, а образы, воплощённые в их изделиях, могут быть интересны с точки зрения бытования звериного стиля у разных народов.

Публикация альбома ожидается в марте в типографии «Астер».

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