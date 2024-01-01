Алёна Бронникова Уборщица пермского автобуса украла деньги у потерявшего кошелёк подростка Женщину признали виновной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор уборщице автобуса, укравшей у подростка 40 тыс. руб. Инцидент произошёл ещё летом.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, потерпевший ехал на автобусе по маршруту ст. Кын — ст. Пермь-2 и вышел на ст. Молодёжной. С собой у него был кошелёк с банковской картой и около 70 тыс. руб., который он оставил в салоне. Когда уборщица наводила в автобусе порядок, она нашла его на полу и положила себе в карман.

Закончив работу, женщина достала из кошелька 40 тыс. руб., а всё остальное передала сотруднику пригородных касс.

Суд признал её виновной в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба). И назначил наказание в виде штрафа 20 тыс. руб. с учётом признания вины, состояния здоровья, возмещения вреда и её семейного и материального положения.

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