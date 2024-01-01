Поставщик из Татарстана инициирует банкротство «Пермских моторов» Компания ОДК не выполнила обязательства по оплате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Камамаркет» (Татарстан) сообщила о своём намерении подать иск в арбитражный суд с требованием признать несостоятельным акционерное общество «ОДК-Пермские моторы». Основаниями для этого послужило решение арбитражного суда, который выдал исполнительный лист на вердикт третейского суда. По информации с сайта Арбитражного суда Пермского края, данный исполнительный лист был выдан 22 октября текущего года.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», в судебных материалах указано, что в 2023 году между производителем авиадвигателей и «Камамаркетом» был заключён договор на поставку инструмента на сумму 540 тыс. евро. Общая стоимость поставленного товара составила чуть более 28 млн руб., однако компания ОДК не выполнила обязательства по оплате. В результате поставщик начислил неустойку в размере 11,5 тыс. евро. Судебный акт также указывает, что «ОДК-Пермские моторы» может быть начислено до 1,923 тыс. евро за просрочку исполнения решения.

«Пермские моторы» информацию пока не прокомментировали.

«ОДК-Пермские моторы» занимается производством двигателей для гражданской авиации и промышленных газотурбинных установок, включая двигатели ПС-90А для самолётов Ил-76/Ил-78 и Ту-214. В настоящее время предприятие также начинает серийное производство ПД-14 для среднемагистрального самолёта МС-21.

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