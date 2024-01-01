Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь лишается ещё двух лицензионных балетов Последний показ «Свадебки» и The Second Detail состоится 31 января Поделиться Твитнуть

Булган Рэнцэндорж в балете "Свадебка"

Никита Чунтомов

30 и 31 января 2025 года состоятся завершающие показы в Перми знаменитых одноактных балетов «Свадебка» (12+) и The Second Detail (12+).

Спектакли уходят из репертуара Пермского балета в связи с окончанием лицензии. Пермский театр оперы и балета сообщает об этом в своих социальных сетях.

«Свадебка» — балет Игоря Стравинского в хореографии Иржи Килиана, произведение, вдохновлённое народными традициями, создающее на сцене уникальное танцевальное прочтение обряда. Балет был написан в 1923 году, Иржи Килиан поставил его в 1982-м. Российская премьера состоялась в Перми в 2012 году, в 202-м спектакль был возобновлён.

The Second Detail — культовая постановка Уильяма Форсайта в стилистике неоклассики под электронную музыку постоянного композитора Форсайта Тома Виллемса. Форсайт не отрицает традиции, а переосмысливает их, предлагая современный взгляд на знакомые формы. Балет был поставлен в 1991 году, российская премьера состоялась в Перми в 2012-м, возобновление — в 2022-м.

В ноябре нынешнего года в связи с окончанием лицензии из репертуара Пермского балета ушли балеты «Конькобежцы» (12+) Фредерика Аштона, «Когда падал снег» (12+) Дагласа Ли и «Зимние грёзы» (12+) Кеннета Макмиллана; ещё раньше, в октябре 2023 года, закончилась лицензия на «Ромео и Джульетту» Прокофьева в хореографии Кеннета Макмиллана.





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