РМЦПК: 30 лет на рынке образования Поделиться Твитнуть

Фото: РМЦПК

Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров имени А. В. Молодчика получил лицензию в марте 2024 года. Команда опытных преподавателей-практиков работает в Прикамье 30 лет, с нынешнего года — в статусе автономной организации. АНО ДПО «РМЦПК» славится высоким качеством программ профессиональной переподготовки, бизнес-тренингов и корпоративного обучения. Необходимые теоретические знания и практические навыки для успешной карьеры можно получить благодаря программам профессиональной переподготовки РМЦПК: «Бизнес-аналитик», «Бухгалтер коммерческих структур», «Арбитражный управляющий», «Управление персоналом», «Психологическое консультирование».

Краткосрочное повышение квалификации позволяет приобрести качественные знания по таким программам, как: «1С: Бухгалтерия», «1С: ERP», «Программирование в 1С», «Инженерная графика AutoCad», «Расширенный Excel», «ГИС ЖКХ», «Высокоэффективные навыки лидера», «Управление проектами» и др. Для школьников действуют курсы «Основы web-дизайна», «UI/UX-дизайн, моделирование в Blender 3D».

rmc-edu.com Лицензия № Л035-01212-59/01101134 от 20 марта 2024 г.

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