«Единая Россия» провела мониторинг работ на объектах народной программы в Прикамье В состав «партийного десанта» вошли депутаты всех уровней и активисты партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Актив местного отделения партии Мотовилихинского района краевой столицы, представители общественной приёмной депутата Заксобрания региона Александра Бойченко, администрации района в составе рабочей группы «партдесанта» выехали на стройплощадку на ул. Уральской, 110, где ведётся строительство корпуса школы № 146, рассчитанного на 500 человек.

Общая площадь застройки составляет около 3,7 тыс. кв. м. К школе будет пристроен современный спортивный зал, а на улице оборудован стадион с площадками для игр и сдачи норм ГТО. Объект планируется сдать в ноябре 2025 года.

В Губахинском муниципальном округе «партийный десант» осуществил выезд на объекты, на которых в рамках народной программы «Единой России» ведутся или недавно были произведены ремонтные или строительные работы.

В рамках рабочей поездки в округ в мониторинговую группу «партдесанта» вошли депутаты Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян и Алексей Мазлов.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Парламентарии в сопровождении главы округа Николая Лазейкина осмотрели среднюю школу № 3 г. Гремячинска; гремячинский филиал Городской клинической больницы № 4, где продолжается масштабный ремонт; осмотрели недавно построенный детский сад в м/р Химик и здание театра «Доминанта», в котором в скором времени стартует обновление.

Добрянские единороссы проинспектировали реконструкцию набережной в городе Добрянка. На сегодняшний день подрядная организация продолжает строительство выносной сцены и спуска к воде.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Чернушинском городском округе актив местного отделения партии принял участие во встрече жителей с подрядной организацией, которая начнёт в январе 2025 года капитальный ремонт крыши многоквартирного дома на ул. Мира, 40. В состав рабочей группы «партдесанта» вошёл депутат Заксобрания Пермского края Александр Козюков.

Вместе с представителями строительного надзора, сотрудниками управляющей компании, фонда капремонта Пермского края и ООО «СтройПром» единороссы осмотрели крышу дома № 19 по ул. Коммунистической, отремонтированную в текущем году.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, «партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках партпроекта депутаты и активисты «Единой России» контролируют выполнение народной программы партии. Они организуют мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественности.

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