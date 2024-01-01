Новогодняя ночь в Перми будет аномально тёплой Температура будет близка к нулевой отметке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогоднюю ночь в Перми ожидаются от -1 до -4 градусов, что является значительной аномалией, поскольку для конца декабря характерны температуры около -10 в течение дня и до -15 ночью. Об этом сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Павел Смирнов, руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильное потепление может прийти в регион уже в начале следующей недели, начиная с 30 декабря. До этого времени следует ожидать температурные качели. В ночь на среду, 25 декабря, в Перми столбики термометров покажут -10 градусов, а в ночь на четверг — -15. В пятницу в регион вновь поступит тёплый воздух, ожидается кратковременная оттепель (до +1 градуса) и возможен мокрый снег. В выходные, 28-29 декабря, температура вновь опустится ниже нуля — до -3..-5 градусов днём, ночью ожидается до -8.

По словам метеоролога, XXI век отличается мягкими декабрями. Рекордным был декабрь 2003 года, также теплыми запомнились декабри 2005, 2008 и декабрь 2019 года. Текущий месяц стал самым тёплым за последние 18 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.