Дом.ру Банк запустил вклад с доходностью, привязанной к значению ключевой ставки ЦБ Процентная ставка равна ключевой ставке Центробанка, минимальная сумма вклада — 10 000 рублей, срок — 5 лет Поделиться Твитнуть

Источник: Банк «Дом.ру»

Банк «Дом.ру» ввёл в линейку сберегательных продуктов вклад с гибкой ставкой — «Стабильный доход».

Процентная ставка по новому вкладу равна ключевой ставке Банка России. При дальнейшем росте ключевой ставки доходность по вкладу будет увеличиваться на то же количество процентных пунктов. Это условие позволит стабильно получать прибыль, соответствующую рыночным условиям, без переоформления договора.

Вклад «Стабильный доход» могут открыть новые и действующие клиенты банка в возрасте от 55 лет или при наличии пенсионного удостоверения. Депозит оформляется сроком на пять лет. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. руб. Пополнение возможно в течение всего срока без ограничений. Проценты начисляются каждый месяц и ежеквартально выплачиваются. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов — перечисление на отдельный счёт или капитализацию (присоединение к сумме вклада). При досрочном расторжении договора сохраняются проценты, начисленные за полные календарные кварталы.

Открывайте вклад «Стабильный доход» в любом офисе банка «Дом.ру» и управляйте будущим уже сегодня.

Подробнее об условиях и преимуществах вкладов в банке «Дом.ру» можно узнать на сайте, в отделениях банка и по тел. 8-800-100-10-40.

*Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020.

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