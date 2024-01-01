Полиция Прикамья раскрыла подробности поджогов в краевой столице Правоохранители рассказали, кем оказались задержанные по подозрению в совершении преступлений Поделиться Твитнуть

Марина Сизова

В ГУ МВД России Пермскому краю рассказали, кем оказались задержанные по подозрению в совершении поджогов банкоматов и отчитались о том, что подозреваемые в совершении преступлений были задержаны в кратчайшие сроки.

Как выяснилось, первый поджог в доме по ул. Мира, 6а совершил 18-летний студент. Парень сначала облил банкомат горючей жидкостью, а потом поджёг его. При этом студента оперативно задержали сотрудники полка ППС. Второй банкомат подожгла 50-летняя женщина. Она зашла в помещение Сбербанка по ул. Ленина, 75. После поджога её смогли задержать очевидцы, а затем передали её полиции.

После преступления молодой человек и женщина получили ожоги разной степени тяжести.

Полиция уже возбудила уголовные дела по фактам умышленного уничтожения имущества.

По данным МВД по Прикамью, оба подозреваемых «пошли на преступления по указке неизвестных, связавшихся с ними по телефону в различных мессенджерах». Перед совершением поджогов они стали жертвами мошенников, которые выманили у них деньги, утверждают подозреваемые.

Напомним, происшествия с поджогами банкоматов случились в Перми вечером 23 декабря в течение одного часа. Атаке подверглись два отделения Сбера.

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