Двух «чёрных» лесорубов будут судить в Прикамье Мужчин обвиняют в незаконной рубке на 124 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае двое мужчин пойдут под суд за незаконную рубку лесных насаждений на сумму свыше 124 млн руб. Краевая прокуратура уже утвердила соответствующее обвинение. Фигурантам дела вменяют два эпизода: незаконная рубка лесных насаждений, а также сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Как полагает следствие, обвиняемые были арендаторами земельных участков сельскохозназначения в Кишертском муниципальном округе. С ноября 2022 года по март 2023 года они занимались незаконной рубкой прастуших на участках лесных насаждений. Ущерб от их действий составил более 124 млн руб.

За это время один из соучастников продал незаконно заготовленную древесину своим контрагентам без документов.

Уголовное дело будет рассматриваться в Кунгурском городском суде.

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