В мэрии Перми прокомментировали инцидент с салютом на территории школы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми прокомментировала сайту perm.aif.ru инцидент, связанный с запуском фейерверков подростками на территории школы. Запись произошедшего появилась в пермских телеграм-каналах.

На видео, снятом у гимназии № 6 в микрорайоне Закамск, два подростка по очереди стреляют фейерверками друг в друга, направляя их чуть выше уровня головы. За камерой стоит человек, который нецензурно комментирует действия юношей.

В администрации Перми подтвердили, что инцидент имел место, он произошёл вечером 22 декабря. По данным ведомства, на территорию школы проникли неизвестные. Ущерба имуществу школы не причинено.

По факту происшествия в УМВД России по Перми проводят проверку.

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