«Азот» подтвердил соблюдение природоохранных требований Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники получил комплексное экологическое разрешение (КЭР). Таким образом, предприятие подтвердило своё обязательство выполнять условия, предусмотренные природоохранным законодательством.

Выдача документа гарантирует, что предприятие будет соблюдать установленные природоохранные требования: нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы допустимых сбросов, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на специализированных объектах (полигонах). КЭР регламентирует все виды негативного воздействия на окружающую среду.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Комплексное экологическое разрешение — один из важнейших шагов по соблюдению требований действующего природоохранного законодательства. Процесс разработки проектной документации в рамках получения КЭР для филиала занял почти два года. До 1 января 2025 года подобный документ должны получить все предприятия первой категории воздействия на окружающую среду. Срок действия КЭР составляет 7 лет при условии, если на предприятии не изменяется технологический процесс производства продукции.

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