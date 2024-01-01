Зарина Ситдикова Мэрия Перми готова потратить более 800 млн рублей на содержание парков и скверов Три контракта рассчитаны на ближайшие два года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Завершился приём заявок на участие в трёх электронных конкурсах по выбору подрядчиков для содержания парков и скверов города Перми в течение 2025-2026 гг. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно данным сайта, торги проводит ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края. Весь объём работ по обслуживанию и приведению в нормативное состояние общественных пространств разделён на три лота. Общий объём средств, который в них заложен, — более 831,2 млн руб.

Самым дорогим лотом является контракт на выполнение работ в Ленинском районе Перми. Здесь расположены 22 сквера, парка и бульвара, а также 12 объектов озеленения общего пользования в границах улично-дорожной сети. Начальная цена этого контракта составляет 447,5 млн руб.

На содержание общественных пространств в Дзержинском, Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах власти готовы направить 239,3 млн руб.

Дешевле всего мэрии обойдётся обслуживание парков и скверов в Мотовилихинском и Свердловском районах, а также в посёлке Новые Ляды. Стоимость этого лота составляет 144,3 млн руб.

Как следует из технических заданий, все контракты рассчитаны на период до 20 декабря 2026 года. Летом подрядчикам необходимо следить за чистотой территории и сохранностью малых архитектурных форм, ухаживать за растениями, высаживать цветы и пр. Работы в летний период должны проводиться с 15 апреля по 14 октября. Зимой исполнителям работ предстоит чистить территорию от снега, подсыпать переходные дорожки песком, собирать мусор из урн, вывозить снег с газонов и т.д.

Ожидается, что итоги электронных конкурсов будут подведены 26 декабря.

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