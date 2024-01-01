Зарина Ситдикова Власти Перми через суд пытаются добиться сноса самого высокого в городе ТРЦ Объект расположен на улице Лодыгина Поделиться Твитнуть

Фото: V Razum

2gis.ru

Администрация Свердловского района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к застройщику 10-этажного торгового центра на ул. Лодыгина, 44а. Чиновники требуют признать здание самовольной постройкой и снести. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным издания, работы на объекте выполняет «Строительно-монтажное управление №11». Через суд районные власти пытаются обязать застройщика снести объект в течение 10 месяцев, а в случае игнорирования этих требований — взыскивать неустойку за каждый день просрочки в размере трёх тыс. руб.

В суд исковое заявление поступило 19 декабря. На данный момент на здание ТРЦ наложены обеспечительные меры — для Росреестра установлен запрет на госрегистрацию сделок в отношении объекта.

Власти Свердловского района пояснили изданию, что разрешение на строительство торгового центра было выдано в 2017 году. Однако срок действия документа истёк спустя пять лет, и больше его никто не продлевал. Таким образом, в администрации настаивают на том, что здание ТРЦ возводится без получения необходимых согласований и разрешений, поэтому оно подлежит демонтажу.

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