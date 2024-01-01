«Единая Россия» представила инициативы по развитию семейной политики Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На заседании профильной комиссии генсовета «Единой России» представлены итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

«На прошедшем съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведёт работу, реализуя поручение президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач — поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», — напомнил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности», — рассказал секретарь генсовета партии.

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

«Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Ещё более 100 инициатив — в разработке», — сообщила она.

Помимо этого, президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

«Наша комиссия разработала «золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идёт в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер, которые предложила наша комиссия. На втором — Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер. Далее идут Свердловская, Ульяновская, Мурманская и Сахалинская области, Республика Коми, Калмыкия, Тульская, Ростовская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Калининградская, Смоленская области и иные регионы», — сообщила Анна Кузнецова.

На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки, — этот вопрос также звучал на прямой линии с президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

«В топ самых распространённых мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять», — отметила Анна Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

«После принятия в регионах в первом чтении законопроекта о студенческой семье мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребёнка в студенческой семье. В Коми предоставляется региональный маткапитал, если мама младше 24 лет. В Ивановской области — единовременная выплата на покупку жилья. На основе региональных практик будем формировать «золотой стандарт» поддержки студенческой семьи совместно с Минобрнауки», — отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, партия вместе с партнёрскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы «Единая Россия» продолжит.

«Поддержка семей с детьми — это комплексная межведомственная задача, к решению которой в Пермском крае подключены практически все краевые министерства, — говорит региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова. — Мы определили для себя реперные точки и системно их отрабатываем. Конечно, это вопросы жилья, образования, медицинского обслуживания. Сегодня в Пермском крае нет очередей в дошкольные учреждения, капитально ремонтируются и строятся современные школы, детские сады.

Мы понимаем, что рождение ребёнка повышает финансовую нагрузку на семью, особенно многодетную. Для стабилизации уровня доходов семьи в регионе действуют различные меры поддержки и выплаты. Среди них ежемесячное пособие на ребёнка малоимущим семьям, компенсация на оплату коммунальных услуг многодетным нуждающимся семьям, единовременное социальное пособие кормящим матерям из малоимущих семей, ежемесячная денежная выплата на третьего (последующего) ребёнка.

Обучающиеся дети из многодетных семей обеспечиваются школьной и спортивной формой, семьям компенсируется часть родительской платы за обучение детей в музыкальных, художественных, спортивных школах, школах искусств. Предоставляются льготные абонементы на посещение бассейнов, бесплатные билеты на посещение спортивно-зрелищных мероприятий. Многодетные семьи имеют возможность приобретения билетов на театрально-концертные мероприятия по льготной цене.

С 2020 года введена и реализуется региональная мера поддержки многодетных семей с детьми. При увеличении дохода семьи, но не более чем на 10%, сохраняем на год все меры социальной поддержки.

Благодаря всему комплексу мер по поддержке семьей с детьми, существующему в Пермском крае, на фоне общего снижения числа рождений количество многодетных семей остаётся стабильным — более 37 тыс.

Сегодня одной из приоритетных задач является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. На эти цели в регионе в 2023 году было направлено порядка 517 млн руб.

Работа с участниками СВО и их семьями стала значимой и очень важной частью народной программы «Единой России». Пермский край — единственный регион, который ввёл выплату семье участника СВО, в которой рождается ребёнок. Это хорошая заботливая инициатива, которую предложил региональный актив партпроекта «Крепкая семья» и поддержал глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Махонин. В следующем году выплата будет составлять 134,6 тыс. руб.».

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