Зарина Ситдикова В последнем матче года пермский «Молот» уступил орскому «Южному Уралу» Игра проходила на домашней площадке пермяков Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» в заключительном матче 2024 года проиграл на своей арене команде «Южный Урал» из Орска. Итоговый счёт в матче — 4:2 в пользу гостей.

Встреча началась для пермяков позитивно — уже на второй минуте поединка Эмиль Галиаскаров отправил шайбу в ворота соперника. Однако спустя 13 минут «Южный Урал» сумел сравнять счёт на табло.

Решающим для итогового результата игры стал второй период, в котором противник «Молота» забил две шайбы.

В третьем периоде игрок пермской команды Арсений Ерохин реализовал большинство и сократил отставание до минимума. Однако на последних минутах в ворота «Молота» снова прилетела шайба.

«Хорошая, боевая игра. В первом периоде мы забили, была равная борьба. Во втором "Южный Урал" был получше, ну а в третьем мы доминировали. Практически в одной зоне проиграли весь период. Но у нас старая болезнь... создавали моменты, но забить — не хватает!» — прокомментировал результаты встречи главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

Следующий матч «Молот» проведёт также в Перми (0+). 8 января пермская команда выйдет на лёд против ХК «Динамо-Алтай». Начало матча в 17:00.

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