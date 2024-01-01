Зарина Ситдикова Пятерым жителям Перми грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков Участники преступной группы предстанут перед судом Поделиться Твитнуть

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о попытке незаконного сбыта наркотиков в отношении пяти жителей города. Об этом со ссылкой на надзорный орган сообщает ВЕТТА.

По данным издания, преступная группа распространяла наркотические вещества на территории Мотовилихинского и Дзержинского районов. Своих клиентов они находили по типичной схеме: искали через мессенджеры, а затем передавали им товар с помощью закладок в тайниках.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на них в июне этого года. Члены группы были сразу задержаны. По информации прокуратуры, в ходе операции по поимке преступников было конфисковано более 33,5 г наркотических средств.

Сейчас надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). По ней нарушителям грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до 1 млн руб.

Дело передано для рассмотрения в Мотовилихинский районный суд Перми.

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