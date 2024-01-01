Алёна Бронникова Большую часть денег жители Перми тратят на еду в офисе и транспорт На питание уходит почти половина расходов – 40% Поделиться Твитнуть

Эксперты «Авито» выяснили, на какие траты уходит большая часть зарплат жителей Перми. По данным сервиса, основными статьями расходов стали питание — 40% и транспорт — 39%.

«Основными статьями расходов для работающих жителей Перми стали оплата питания в офисе (40%), транспорт (39%), покупка рабочей одежды или формы (22%) и покупка канцелярии или других материалов для работы (17%)», — сообщают представители сервиса.

На расходы, связанные с работой, пермяки в среднем тратят 12,4 тыс. руб. Треть респондентов рассказали, что на это у них уходит от 1 тыс. до 5 тыс. руб., у 20% — от 5 тыс. 10 тыс. руб., у 18% — не более 1 тыс. руб. Лидером по этому показателю оказалась Москва (14,8 тыс. руб.), меньше всего на расходы, связанные с работой, тратят жители Новосибирска (8,3 тыс. руб.).

Константин Долгановский

Больше всего на работу тратят представители автомобильного бизнеса со средней суммой — 28,4 тыс. руб., гостиничного бизнеса и туризма —22,5 тыс. руб., а также финансовой сферы — 20,3 тыс. руб. в месяц. Почти половине опрошенных (42%) работодатели не компенсируют рабочие затраты, 58% получают компенсации данных расходов. Основные затраты, которые покрывают работникам компании — оплата питания (15%), транспортные расходы (14%) и покупка канцелярии или других материалов для работы (11%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.