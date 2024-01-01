В Нытвенском округе Прикамья в один день похоронят двух участников СВО Обстоятельства их гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы Нытвенского округа Максим Крекнин и мокинец Сергей Старков. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в социальных сетях. Их обоих похоронят 24 декабря.

«Оба наших земляка погибли, будучи до конца верными воинской присяге, проявив мужество и героизм», - говорится в сообщении властей.

При каких обстоятельствах погибли оба участника СВО и когда, в местной администрации не уточнили.

Церемония прощания с рядовым Максимом Крекниным начнётся в ДК Нытвы (пр. Металлургов, 1а) в 9:00, гражданская панихида — в 10:00.

С ефрейтором Сергеем Старковым простятся в тот же день. Церемония начнётся в Доме творчества с.Мокино (ул. Пономарева, 13б) в 12:00, а гражданская панихида — в 13:00.

Администрация Нытвенского городского округа принесла соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.