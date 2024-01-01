Алёна Бронникова В ноябре размер потребительских кредитов в Пермском крае снизился на 16% Средний показатель составил 113 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре в Пермском крае средний размер выданных потребительских кредитов составил 113,1 тыс. руб. Это на 16,2% меньше, чем месяцем ранее (134,9 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30-ти российских регионов, в которых проводилось исследование, по итогам ноября Прикамье заняло 27-ю строчку рейтинга. Наибольший средний чек оказался в Москве — 189,9 тыс. руб. (-23,7%), Санкт-Петербурге — 174,4 тыс. руб. (-12,5%) и ХМАО — 163,6 тыс. руб. (-12,3%). Наименьший показатель — у Белгородской области (94,9 тыс. руб., -20,8%).

Самое сильное сокращение показателя по сравнению с октябрём было зафиксировано в Алтайском крае (-24,1%), Москве (-23,7%) и Кемеровской области.

По данным НБКИ, в ноябре средний размер потребкредита упал до самого низкого уровня с начала года, сократившись за месяц на 15,7%. По сравнению с началом года — на 8,4. В последнем месяце осени он составил 135 тыс. руб.

«Во многом такая динамика является следствием жёсткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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