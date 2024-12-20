Зарина Ситдикова Жители Прикамья собрали для детей ЛНР восемь тонн новогодних подарков Вместе с праздничным грузом из Перми на боевые позиции отправлены средства укрытия Поделиться Твитнуть

Фото: Благотворительный фонд Пермского края «Единый центр поддержки»

В Северодонецк и Луганск из Перми отправился очередной гуманитарный конвой, который везёт собранные при участии жителей региона новогодние подарки для детей и средства укрытия для бойцов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По данным пресс-службы главы региона, всего было собрано более 8 тонн груза. Его сбором занимался благотворительный фонд Пермского края «Единый центр поддержки». Подарки принимали в филиалах МФЦ. Их приносили активисты общественных организаций, представители регионального минобразования, коллективы детских садов и школ, учащиеся и их родители.

В составе груза со средствами укрытия есть маскировочные сети, которые передали волонтёры объединения «Сети для своих» (Краснокамск).

Сбор гуманитарного груза для жителей Луганской Народной Республики и бойцов продолжается. Все желающие могут принести одежду и другие необходимые вещи в офис фонда «Единый центр поддержки» по ул. Монастырской, 57 или на склад по ул. Крупской, 5д.

Для удобства адресатов можно приобрести вещи, указанные в заявках. Они размещены на сайте фонда, в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», а также в telegram-канале.

По всем вопросам, связанным с формированием и отправкой гумпомощи, можно обращаться по тел. 8-912-881-99-59 (понедельник – четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00).

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