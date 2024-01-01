В Прикамье благодаря поддержке мальчик из Соликамска победил паралич Ребёнок страдает от опухоли основания черепа Поделиться Твитнуть

Фото: Дедморозим

Илья Батурин из Соликамска сумел преодолеть полный паралич за счёт поддержки жителей из разных российских регионов. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».

Мальчик родился обычным ребёнком, но в три года у него внезапно стал косить глаз, а когда родители обратились к врачам, то узнал о страшном диагнозе – опухоль основания черепа. Вылечиться от такой болезни можно было только в Европе.

У врачей было лишь три прогноза: полный паралич, смерть или чудо.

Благодаря поддержке неравнодушных людей за жизнь ребёнка стали бороться врачи из России, Испании и Германии. Мальчика лечили около года и смогли вылечить. Всё это обошлось почти в 8,5 млн руб. Болезнь отступила, но не бесследно.

Сейчас Илье уже 15 лет. У мальчика не слышит одно ухо и не работают мышцы на половине лица, в остальном он самый обычный ребёнок.

По словам его мамы Марины, сейчас Илья активно готовится к Новому году и при желании сможет водить хороводы вокруг наряженной ёлки.

«Это чудо, которое произошло вопреки всем страшным прогнозам», – рассказала она.

Чтобы другие дети тоже получили возможность водить хороводы или просто отмечать праздники дома, а не в больничных палатах нужна поддержка. Помочь детям с тяжёлыми болезнями можно по ссылке или, отправив SMS на номер 3434 с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300».

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