В Прикамье благодаря поддержке мальчик из Соликамска победил паралич
Ребёнок страдает от опухоли основания черепа
Илья Батурин из Соликамска сумел преодолеть полный паралич за счёт поддержки жителей из разных российских регионов. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».
Мальчик родился обычным ребёнком, но в три года у него внезапно стал косить глаз, а когда родители обратились к врачам, то узнал о страшном диагнозе – опухоль основания черепа. Вылечиться от такой болезни можно было только в Европе.
У врачей было лишь три прогноза: полный паралич, смерть или чудо.
Благодаря поддержке неравнодушных людей за жизнь ребёнка стали бороться врачи из России, Испании и Германии. Мальчика лечили около года и смогли вылечить. Всё это обошлось почти в 8,5 млн руб. Болезнь отступила, но не бесследно.
Сейчас Илье уже 15 лет. У мальчика не слышит одно ухо и не работают мышцы на половине лица, в остальном он самый обычный ребёнок.
По словам его мамы Марины, сейчас Илья активно готовится к Новому году и при желании сможет водить хороводы вокруг наряженной ёлки.
«Это чудо, которое произошло вопреки всем страшным прогнозам», – рассказала она.
Чтобы другие дети тоже получили возможность водить хороводы или просто отмечать праздники дома, а не в больничных палатах нужна поддержка. Помочь детям с тяжёлыми болезнями можно по ссылке или, отправив SMS на номер 3434 с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300».
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