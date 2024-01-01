ТРЦ «Планета» в Перми меняет режим работы Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Торгово-развлекательный центр «Планета», расположенный в Индустриальном районе Перми, сообщил о изменении графика работы в преддверии Нового года и в праздничные дни.

Так, 31 декабря торговые галереи ТРЦ «Планета» будут открыты с 10:00 до 19:00, а 1 января — с 14:00 до 22:00.

Гипермаркет «Лента» 31 декабря примет посетителей до 21:30, а выход будет доступен до 22:30. 1 января магазин начнёт свою работу в 10:00 и продолжит функционировать в обычном режиме.

Кинотеатр «Синема Парк» 31 декабря принимает гостей до последнего сеанса, выход будет доступен до 21:00. 1 января работа кинотеатра начнётся в 11:00 и продолжится в стандартном расписании.

Начиная со 2 января, торговые галереи ТРЦ «Планета», гипермаркет «Лента» и кинотеатр «Синема Парк» вернутся к прежнему режиму работы.

Ресторан TomYumBar будет открыт с 27 декабря по 8 января с 10:00 до 00:00, а с 9 января возобновит свою обычную работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.