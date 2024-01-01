Председателем нового состава Молодежного парламента Прикамья избран Кирилл Попов
Его кандидатура поддержана единогласно
Председателем седьмого состава Молодежного парламента Пермского края избран Кирилл Попов. Его кандидатуру молодые парламентарии поддержали единогласно на первом заседании нового состава, сообщили в пресс-службе молпарламента.
Молодёжный парламент при Законодательном собрании Пермского края — коллегиальный совещательный орган, созданный как форма участия представителей молодёжи в процессе выработки и принятия законодательных решений в сфере формирования и реализации государственной молодёжной политики в Пермском крае.
Состав парламента состоит из 60 членов. Он формируется из состава Молодёжного кадрового резерва Пермского края по смешанной системе — 30 членов направляются депутатами Законодательного собрания, избранными по одномандатным избирательным округам, и 30 членов направляются фракциями Законодательного собрания.
Деятельность парламента осуществляется в форме проведения заседаний, заседаний совета и комиссий. Заседания созываются не реже одного раза в квартал. Молодёжный парламент принимает решения, которые носят рекомендательный характер, а также обращения и заявления в рамках своей компетенции.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.