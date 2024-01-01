Председателем нового состава Молодежного парламента Прикамья избран Кирилл Попов Его кандидатура поддержана единогласно Поделиться Твитнуть

Молодёжный парламент / фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Председателем седьмого состава Молодежного парламента Пермского края избран Кирилл Попов. Его кандидатуру молодые парламентарии поддержали единогласно на первом заседании нового состава, сообщили в пресс-службе молпарламента.

Молодёжный парламент при Законодательном собрании Пермского края — коллегиальный совещательный орган, созданный как форма участия представителей молодёжи в процессе выработки и принятия законодательных решений в сфере формирования и реализации государственной молодёжной политики в Пермском крае.

Состав парламента состоит из 60 членов. Он формируется из состава Молодёжного кадрового резерва Пермского края по смешанной системе — 30 членов направляются депутатами Законодательного собрания, избранными по одномандатным избирательным округам, и 30 членов направляются фракциями Законодательного собрания.

Деятельность парламента осуществляется в форме проведения заседаний, заседаний совета и комиссий. Заседания созываются не реже одного раза в квартал. Молодёжный парламент принимает решения, которые носят рекомендательный характер, а также обращения и заявления в рамках своей компетенции.

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