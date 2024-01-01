Из-за гусениц в конфетах суд приостановил в Перми деятельность магазина Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В начале декабря 2024 года жительница Дзержинского района Перми приобрела в магазине конфеты «Маска» фабрики «Красный октябрь», однако ей не удалось ими полакомиться, так как в конфетах она обнаружила якобы червей. Женщина направила жалобу в Роспотребнадзор.

В ответ на обращение покупательницы специалисты ведомства провели проверку магазина и действительно нашли в конфетах живность — но не червей, а похожих на них гусениц какаовых огнёвок. Вредители были обнаружены в торговом зале, где хранились конфеты, орехи, сухофрукты и иные кондитерские изделия. Кроме того, инспекторы отметили нарушения в области уборки и условий хранения пищевой продукции.

Роспотребнадзор подал на магазин иск в Дзержинский районный суд. На слушании представитель юридического лица, привлечённого к ответственности, заявил, что все нарушения были устранены. Но представитель уполномоченного органа указал, что выполненные работы не гарантируют уничтожение насекомых, так как с момента дезинфекции прошло недостаточно времени.

Суд, установив факты нарушения санитарных норм и неполноту проведённых санитарно-гигиенических мероприятий, признал юридическое лицо виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Учитывая высокую общественную опасность данного деяния, суд временно приостановил работу магазина «Магнит» на срок 60 суток.

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