Зарина Ситдикова В этом году 21% пользователей Пермского края столкнулись с локальными киберугрозами Злоумышленники пытались атаковать порядка 15% компаний региона Поделиться Твитнуть

С января по ноябрь 2024 года 21% пользователей в Пермском крае столкнулись с локальными киберугрозами. Такими данными с «Новым компаньоном» поделилась «Лаборатория Касперского».

Обезличенная статистика была получена на основе срабатывания защитных компонентов клиентов компании за 11 месяцев текущего года.

Как пояснили в «Лаборатории Касперского», у каждого пятого пользователя на компьютерах были обнаружены вредоносные файлы, распространяющиеся, например, через съёмные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов.

В сегменте бизнеса с локальными угрозами столкнулись 15% компаний Пермского края.

Попытки заражения из интернета были совершены в отношении 9% пользователей Прикамья. Аналогичный показатель зафиксирован среди корпоративных клиентов — порядка 9% устройств пермских компаний и организаций подверглись атакам злоумышленников. В основном веб-угрозы распространялись через электронную почту, социальные сети, с помощью фишинга, программ-шифровальщиков и троянцев.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского» Алексея Киселёва, в случае успешной кибератаки компания в среднем теряет порядка 5 млн руб. Более половины субъектов МСП закрываются в течение полугода после таких атак.

В целом по России в 2024 году с различными киберугрозами столкнулись 57% пользователей. Количество атак в интернете выросло на 70%. Кроме того, на 15% увеличилось число локальных заражений компьютеров.

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