Зарина Ситдикова В Прикамье во время рабочей смены скончался оператор по добыче нефти и газа В обстоятельствах несчастного случая разбираются следователи СК Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чернушинском городском округе во время рабочей смены скончался оператор по добыче нефти и газа. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

Несчастный случай произошёл вечером 19 декабря. По предварительным данным следствия, рабочий внезапно потерял сознание во время работы на кустовой площадке, которая расположена вблизи с. Деменево. После обнаружения мужчины на место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Однако бригада смогла лишь констатировать смерть оператора.

По факту случившегося Чернушинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка. Для того чтобы понять причину гибели человека, следователи провели осмотр места ЧП, выясняют обстоятельства инцидента, назначены судебные экспертизы.

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