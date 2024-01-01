Зарина Ситдикова К Новому году в Перми украсили 10 трамваев модели КТМ-23 Празднично оформленные вагоны будут курсировать до середины января Поделиться Твитнуть

В Перми к Новому году украсили 10 трамваев модели КТМ-23. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский транспорт».

Ранее МУП «Пермгорэлектротранс» запустил на линии первые шесть трамваев модели «Львёнок», декорированных гирляндами. По данным учреждения, все празднично оформленные вагоны будут курсировать по разным маршрутам до середины января. Перевозчик надеется, что это позволит как можно большему числу жителей и гостей города почувствовать атмосферу Нового года.

Помимо этого, гирляндами украшены экспонаты музея электротранспорта на ул. Уральской, 108а — трамвай и троллейбус, стоящие у здания МУП «Пермгорэлектротранс».

Украшение городского транспорта к Новому году стало традицией для Перми — в этом году вагоны вышли в рейсы в праздничном убранстве уже в шестой раз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.