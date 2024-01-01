Зарина Ситдикова Глава СК РФ затребовал повторный доклад по делу о гибели мужчины в больнице Прикамья Несчастный случай произошёл в октябре 2021 года Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СК России по Пермскому краю представить повторный доклад по уголовному делу о гибели мужчины в больнице г. Чайковского. Об этом сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Уточняется, что впервые глава СК России обратил внимание на этот несчастный случай после того, как к нему в приёмной ВКонтакте обратилась жительница Прикамья. В комментариях к одной из публикаций она сообщила о том, что в октябре 2021 года её сын скончался в больнице в Чайковском. По её мнению, это произошло из-за некачественного оказания медицинской помощи. Однако в ходе установления обстоятельств смерти это доказано не было. Поэтому, как отметила женщина, виновные в гибели пациента лица не были привлечены к ответственности.

После получения обращения Александр Бастрыкин затребовал доклад от СУ СК России по Пермскому краю о ходе расследование по этому уголовному делу. Накануне глава ведомства поручил вновь по нему отчитаться. В центральном аппарате ведомства поставили на контроль задачу представить повторный доклад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.