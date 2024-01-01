Зарина Ситдикова Ушёл из жизни ветеран пермского баскетбола Владимир Кельсин Он носил звание заслуженного учителя России Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Перми на 87-м году жизни скончался заслуженный учитель России, один из лучших баскетболистов Прикамья 1960-х годов Владимир Кельсин. Об этом сообщили в пермском баскетбольном клубе «Парма».

Владимир Кельсин являлся учителем и детским тренером. Под его руководством несколько поколений пермских ребят начали заниматься баскетболом и достигли достойных результатов.

По данным пермской Федерации баскетбола Пермского края, сам Владимир Кельсин увлёкся баскетболом, будучи школьником. После получения аттестата он поступил на факультет физвоспитания Пединститута и все годы учёбы играл в команде вуза.

Свою трудовую деятельность он начал в СК «Кировец» в Закамске. Там он выступал за заводскую команду на чемпионатах города и области. В конце 1960-х Владимира Кельсина пригласили в облсовет «Динамо» на должность тренера юношеской команды. Его ученики не раз становились победителями и призёрами соревнований разного уровня. Помимо этого, он был одним из тренеров сборной команды школьников России. Однако ярче всего его педагогический талант раскрылся в школе № 9, где он долгие годы работал учителем физкультуры.

В БК «Парма» выразили соболезнования родным и близким Владимира Кельсина.

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