Зарина Ситдикова В аэропорту Перми самолёт при приземлении сбил лису Животное выбежало на взлётно-посадочную полосу Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В пермском аэропорту Большое Савино самолёт, следовавший из Москвы, при посадке столкнулся с лисой. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

По данным ресурса, происшествие случилось 20 декабря в 19:15 по местному времени. В нём участвовал самолёт марки Airbus A321 компании «Аэрофлот», следовавший из московского аэропорта Шереметьево.

О том, что произошло, экипаж воздушного судна доложил сразу после приземления, ещё на пробеге авиалайнера. Диспетчерам аэропорта передали, что предположительно на полосе была лиса. Несмотря на инцидент, самолёт благополучно зарулил на стоянку.

После осмотра взлётно-посадочной полосы на ней было обнаружено погибшее животное. Предположение пилотов подтвердились — им оказалась лиса. В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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