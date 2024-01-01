Алёна Бронникова Жители трёх районов Перми в ближайшие дни останутся без воды Проводятся плановые ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

yandex.ru

В ближайшие дни с 21 по 25 декабря жители трёх районов Перми останутся без воды. Как сообщает «Новогор-Прикамье», это связано с работами на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах.

«В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов. В перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса», — рассказали в компании.

Отключения коснутся Ленинского, Свердловского и Орджоникидзевского районов города. В некоторых домах водоснабжение отключили уже 21 декабря. Так, на сутки с 10:00 воду отключили в зданиях по ул. Льва Шатрова, 16, 18, 20-35, ул. Чкалова, 2, 4, 6, 8, ул. Вильямса, 4б, 10а, б, 12, 14, 16, 18, 18а, 35, 37, 37/1, 37а, б, 39, 39а, б, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, ул. Гайвинской, 6, 8, ул. Маршала Толбухина, 10а, 12, 12а, 14, 16а, 2/1-5, 6, ул. Никитина, 18, 18б, 22, ул. Писарева, 7, 11, 13, 15.

В воскресенье с 09:30 до 19:00 без воды останутся жители домов на ул. Карбышева, 34, 41, 42, 44, 46, 48, 48а, 49а, 50, ул. Писарева, 32, 34, ул. Репина, 25, 27, 31. В понедельник, 23 декабря, отключения ожидаются с 09:00 до 17:00 на ул. Мира, 6а, а 24 декабря с 10:00 на сутки — на ДОС, 1а и Ленской, 30.

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