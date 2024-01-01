Алёна Бронникова Губернатор Прикамья выразил поддержку жителям подвергшейся атаке БПЛА Казани Беспилотники атаковали три жилых дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил слова поддержки жителям подвергшейся атаке беспилотников Казани. Дроны атаковали город утром 21 декабря.

«Сегодня вражеские беспилотники атаковали Казань. В результате прилётов пострадали жилые дома. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В городе проводится выборочная эвакуация. Выражаю поддержку всем жителям соседнего региона», — написал глава Прикамья в своём telegram-канале.

По данным ТАСС, возгорания зафиксированы в жилых домах на территории трёх районов Казани. Всего зафиксировано восемь прилётов, шесть пришлись на жилые дома. На месте атаки развёрнут оперштаб. Эвакуированных жителей обеспечат едой и теплом. Все массовые мероприятия в городе отменены.

Пресс-секретарь Росавиации сообщил, что для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов 21 декабря были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта Пермь, в связи с этим задерживается самолёт, который должен был прилететь в столицу Прикамья из Казани в 14:30. Расчётное время прибытия в Пермь — 15:20.

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