Стали известны самые криминальные районы Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление МВД России по Перми опубликовало сводку об уровне преступности в разных районах города за 11 месяцев 2024 года. Свердловский район оказался на первом по числе зарегистрированных преступлений. Их там было совершено 3 971. На втором месте Индустриальный район — 2 910, на третьем — Мотовилихинский — 2 806. Об этом пишет «В курсе.ру».

Спокойными районами города являются Ленинский с 1 685 преступлениями и Орджоникидзевский, где зафиксировано 2 083 преступления.

В правоохранительных органах отметили, что анализируя данные, стоит помнить, что плотность населения в районах разная. Например, в Свердловском районе проживает больше жителей, и это объясняет более высокие показатели преступности по сравнению с менее густонаселенным Ленинским районом.

По итогам 11 месяцев полиция зафиксировала рост числа смертельных ДТП, преступлений с использованием информационных технологий и экономических правонарушений. При этом количество изнасилований и вымогательств уменьшилось.

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