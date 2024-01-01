Из здания, где находится кафе «Вмясо», в центре Перми эвакуировано 40 человек Загорелись электропровода над вентиляцией Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о происшествии 20 декабря в доме по адресу: Пермь, ул. Ленина, 42. В 17 часов 16 минут пожарные получили сообщение о возгорании. К месту вызова были направлены силы пожарно-спасательных подразделения: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.

На месте специалисты обнаружили горение электропроводов над вентиляцией. Предварительная площадь пожара — 0,5 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать в 17 часов 29 минут.

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС выяснят причины происшествия.

В доме по адресу ул. Ленина,42 на первом этаже находится кафе «Вмясо», а на втором — Пермархбюро, юридическая фирма, турагетнтство и др.

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