Застройщик прокомментировал планы увеличить на три этажа высоту дома в центре Перми Высота нового жилого комплекса «Кама» возрастет с 25 до 36 м Поделиться Твитнуть

эскиз многоэтажного здания по ул.Советской, 16 / фото: ГК "Альфа"

В краевую государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия представлен на согласование акт историко-культурной экспертизы, который обосновывает намерение увеличить высоту здания на ул. Советской, 16 в Перми. Предусматривается, что высота нового жилого комплекса «Кама» возрастет с 25 до 36 м (с 6 до 9 этажей). Генеральный директор ГК «Альфа» (группа компаний является застройщиком) Сергей Ширинкин прокомментировал изданию «Коммерсантъ-Прикамье» планы по изменению высоты строящегося объекта.

Он напомнил, что проект, предусматривающий высоту дома в 36 м, был одобрен градостроительным советом ещё два года назад. Ширинкин добавил, что на текущий момент на площадке возможно возведение шести наземных и четырёх подземных этажей. После завершения согласований, высота здания будет увеличена до девяти наземных этажей, в то время как число подземных уровни останется без изменений.

По словам Сергея Ширинкина, застройщик осознаёт ответственность строительства в историческом центре и его воздействие на городской ландшафт, поэтому проект был разработан так, чтобы новый жилой комплекс гармонично сочетался с существующей архитектурой: в фасадах будут отражены элементы губернского наследия и пермского звериного стиля.

Генеральный директор «Альфы» также отметил, что участок на ул. Советской, 16а, имеет перепад рельефа в 8 метров к реке Каме, и потому высота здания со стороны ул. Советской составит только 30 м. Кроме того, дом будет многоуровневым, и максимальная высота будет достигнута лишь в некоторых частях здания.

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