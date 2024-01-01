Алёна Бронникова Пермь снова сковали автомобильные пробки в девять баллов На дорогах отмечено несколько аварий Поделиться Твитнуть

Перед выходными 20 декабря Пермь снова сковали автомобильные пробки в девять баллов. Согласно данным «Яндекс Карт», на территории города произошло сразу несколько ДТП. Департамент транспорта сообщает об отставании автобусов на 15-20 минут от графика.

Сильнее всего движение затруднено в центре города, на улицах Локомотивной и Куйбышева, ш. Космонавтов, у цирка и в районе ул. Чкалова. В сервисе «Яндекс Карты» отображается пять аварий. На участке ул. Пушкина от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда» по направлению к центру, на ул. Чкалова в районе дома № 18 по направлению к ул. Героев Хасана. Также аварии произошли на ул. Героев Хасана у здания № 51/1 в сторону центра, на ул. Локомотивной у тоннелей, а также на ул. Строителей у перекрёстка с ул. Учительской по направлению к ул. Зои Космодемьянской.

В 2ГИС отмечены также пробки на ул. Старцева в районе дома № 65, на ул. Карпинского у здания № 8а, а также на ул. Екатерининской, недалеко от сквера по ул. Екатерининской, 220. Сервис «Пробки-Онлайн» также сообщает о ДТП на ул. Революции, 7 по направлению к центру.

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