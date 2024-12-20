В Прикамье выбирают участников вузовского этапа интеллектуальной олимпиады ПФО Наставниками на окружном этапе соревнований станут представители кампуса «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

Предоставлено организаторами X Интеллектуальной олимпиады ПФО

В Пермском крае проводится вузовский этап отборочного тура Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, которая состоится в десятый, юбилейный раз по инициативе Аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В этом году региональным оператором юбилейной олимпиады является Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Вуз организовал «горячую линию» и отбирает участников по семи направлениям: «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов», «Программирование беспилотных летательных аппаратов», «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»», «Управленческие поединки» и «Парламентские дебаты».

Принять участие в отборе могут студенты-очники вузов и студенты 3-4 курсов учреждений среднего профессионального образования до 30 лет. Для подачи заявки на участие в отборе можно обратиться в центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. Фридмана» в ПГГПУ.

Все соревновательные треки соответствуют параметрам региональной государственной программы научно-технологического развития Пермского края, а также образовательным и научно-технологическим направлениям межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в части развития кадрового потенциала региона для приоритетных отраслей экономики и достижения технологического лидерства.

С февраля по март 2025 года в рамках интеллектуальной олимпиады пройдут отборочные конкурсы регионального этапа, а в апреле межвузовская команда отправится на финальный окружной этап в Мордовский государственный национальный исследовательский университет им. Н.П. Огарёва. В ходе окружного этапа организационное сопровождение и наставничество будет осуществлять дирекция межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

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