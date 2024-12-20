В 2025 году участниками нацпроекта по производительности труда станут 18 компаний Прикамья Впервые повысить эффективность своей работы смогут ресурсоснабжающие организации Поделиться Твитнуть

В 2025 году участниками обновлённого национального проекта «Производительность труда» планируют стать 18 компаний Прикамья. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Изменения в нацпроекте, актуальные требования к участникам и перспективы развития обсудили на круглом столе «Производительность по-пермски: интересно, эффективно, реально. Лучшие практики и планы на будущее», который прошёл в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. На мероприятии также подвели итоги работы Регионального центра компетенций (РЦК) в области повышения производительности труда и лучшие практики наращивания эффективности на предприятиях-участниках нацпроекта.

В качестве экспертов на мероприятии выступили представители Всероссийской академии внешней торговли и специалисты предприятий, участвующих в нацпроекте. Модератором круглого стола стала руководитель РЦК Елена Зверева. Она отметила, что с 2025 года в обновлённом нацпроекте смогут участвовать коммерческие РСО. В Пермском крае в качестве первых пилотных площадок были выбраны Осинский и Березниковский водоканалы.

О результатах реализации проекта про производительности труда на предприятиях рассказали представители компаний- участников. Например, главный технолог ООО «Парма технологии машиностроения» Дмитрий Узбяков отметил, что выполненные в рамках нацпроекта мероприятия позволили на 45% сократить производственную цепочку и на 39% увеличить выработку при изготовлении катушек-дросселя для электрооборудования.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что все мероприятия нацпроекта «Производительность труда» направлены на укрепление экономической стабильности региона за счёт повышения профессионализма работников.

На сегодняшний день в нацпроекте участвуют 138 компаний Прикамья.

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