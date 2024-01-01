В 2024 году земельные участки в Перми получили 59 многодетных семей Ещё 268 выбрали денежные выплаты Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

На этой неделе в Перми завершилась последняя в этом году жеребьёвка для многодетных семей, в ходе которой распределили девять земельных участков из альтернативного списка. Эти участки находятся в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах города, а также в пос. Новые Ляды. Они предназначены для строительства индивидуальных жилых домов.

Как рассказали в пресс-сулжбе мэрии, всего за 2024 год многодетным семьям в Перми выделено 59 участков общей площадью 2,96 га. Из них два участка располагаются в Пермском муниципальном округе и Пермском крае, остальные — в городской черте. Наибольшее количество участков сосредоточено в Орджоникидзевском районе, а также в микрорайонах Вышка-2 и Висим. Размер участков варьируется от 451 до 1403 кв. м, на которых новоиспечённые владельцы смогут возводить жилые дома и заниматься садоводством.

Ещё 268 многодетных семей в 2024 году предпочли земельным участкам денежные выплаты, получив в совокупности 66,4 млн руб.

С начала реализации закона о выделении земель с 2012 года в Перми было предоставлено 2378 участков общей площадью 131,69 га. С 2019 года для уменьшения очередей многодетным семьям также доступна денежная компенсация в размере 250 тыс. руб. вместо участка.

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